В Ереване задержан правозащитник Рубен Меликян

До начала митинга в Ереване был задержан правозащитник, глава общественной организации «Правовой путь» Рубен Меликян. Как сообщает «Новости Армения», об этом на своей странице в соцсети Facebook заявил сам Рубен Меликян.

«Предатель, сдавший земли, пытается насильственным путем остаться у власти. Власти применяют закон: дискриминационно - на протяжении всей войны было проведено много мирных митингов перед зданиями ООН, посольствами, но никто не был задержан», - сказал он, добавив, что «до спасения Кельбаджара осталось всего 4 дня».