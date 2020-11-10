Бывший депутат Национального собрания Армении, член партии «Наследие» Степа Сафарян обвинил армянских командиров в Карабахе в преднамеренной сдаче Шуши. На своей странице в соцсети Фейсбук Сафарян опубликовал видеообращение участника боев в Карабахе Агаси Азаряна.

В этом обращении Агаси Азарян утверждает, что в Нагорном Карабахе была группа командиров, которые сотрудничали с трио Ванецян-Кочарян-Дашнакцутюн.

«Начиная от Джебраила и Физули, они сдавали склады азербайджанской стороне и они виновны в провале обороны Шуши. Лично у меня есть информация, что армянские командиры занимались грабежом заброшенных домов в Карабахе. Пашинян сдал Карабах Азербайджану лишь на бумаге. Но армянские командиры бросали своих солдат, покидали деревни и города, чтобы оставить врагу боевую технику и склады с оружием», - сказал он.