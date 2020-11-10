Довлет Бахчели: "Российские и турецкие миротворцы будут стоять вдоль Лачинского коридора"
Российские и турецкие миротворцы будут размещены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, заявил турецкий политик, председатель Партии националистического движения Турции Довлет Бахчели, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».
«Российские и турецкие миротворцы будут размещены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и Лачинском коридоре. Текст соглашения из девяти статей, с одобрения сторон, придает юридическую силу победе Азербайджана. Пашинян подошел к соглашению не по своей воле, а с железной рукой Азербайджана», - сказал Бахчели в среду, выступая на заседании парламентской группы своей партии.
Он напомнил, что «Армения должна вернуть Азербайджану оккупированные территории».