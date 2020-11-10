Растущий спрос на электроэнергию в Азербайджане, особенно после освобождения оккупированныхземель, привел к значительному ускорению строительных и реконструкционных работ в энергосистеме. По этой причине «Азерэнержи» активизировало свою работу по всем направлениям, включая cтроящуюся подстанцию «Гобу» мощностью 1000 мегаватт (330, 220, 110 кВт) и 385 мегаватную электростанцию «Гобу». Об этом haqqin.az сказали в пресс-службе ведомства.

В заявлении ведомства отмечается, что энергопроект «Гобу» уникален с точки зрения устранения зависимости от одного источника в энергосистеме страны, максимизации стабильности и надежности электроснабжения Баку и Апшерона, удовлетворения растущего спроса в стране, снижения нагрузки региональных электростанций на Баку и направление ее на провинции.

Новый источник будет служить регулирующей генерацией в энергосистеме Апшерона. Особенностью строящейся здесь подстанции «Гобу» является то, что это будет первая подстанция мощностью 330 кВ, строящаяся в Баку, и, что наиболее важно, она будет выполнять функцию заменителя стратегического значения в стране 500-киловольтной Апшеронской подстанции.

Завершены работы на подземных линиях связи всех трех машинных залов электростанции, проложены подземные коммуникации семи блочных трансформаторов, проложены водопроводные, канализационные и газовые трубы, ведутся металлоконструкции. На подстанции большая часть работ, в том числе металлоконструкций, завершена, идет монтаж оборудования. Построено новое здание управления, в настоящее время ведутся монтажные работы.

Одновременно ведется строительство общежития и учебного здания, отвечающего современным стандартам. Строительство высоковольтных линий для интеграции энергетического проекта Гобу с энергосистемой также быстро продвигается. Ожидается, что энергопроект будет завершен раньше, чем планировалось - до конца следующего года.