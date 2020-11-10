Саргсяна могут арестовать

Экс-президент Армении Серж Саргсян вызван в Службу национальной безопасности Армении.

Как сообщает Tert.am, сегодня Саргсяну направили уведомление о том, чтобы он явился в СНБ.

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