Саргсяна могут арестовать
Экс-президент Армении Серж Саргсян вызван в Службу национальной безопасности Армении.
Как сообщает Tert.am, сегодня Саргсяну направили уведомление о том, чтобы он явился в СНБ.
Экс-президент Армении Серж Саргсян вызван в Службу национальной безопасности Армении.
Как сообщает Tert.am, сегодня Саргсяну направили уведомление о том, чтобы он явился в СНБ.
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