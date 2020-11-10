Пашинян скрывается в посольстве США

«Когда стало известно о том, что премьер-министр Армении Никол Пашинян сдал 7 районов, Карабах и Шушу, в столице и разных уголках республики начались широкомасштабные акции протеста. Протестующие захватили здания правительства, парламента, место проживания премьер-министра Армении», - пишет ереванский портал Рolitik.am.

«Ходили слухи о том, что глава кабмина Никол Пашинян скрывается в убежище Минобороны Армении. Согласно нашим источникам в кабмине, Пашинян в течение этого периода времени скрывался и в здании Посольства США в Армении. Для него он является самым безопасным местом.

Напомним, что после событий 1 марта 2008 года Пашинян также скрывался в здании посольства США в Армении», - отмечает Рolitik.am.