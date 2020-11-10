10 ноября в Ереване не стихали протесты против премьер-министра Армении Никола Пашиняна и подписанного им соглашения о прекращении боевых действий. Одновременно на военном кладбище на окраине армянской столицы продолжались похороны погибших в Нагорном Карабах е солдат и офицеров. Специальный корреспондент Международного Французского радио (RFI) Сергей Дмитриев побывал на кладбище и поговорил с людьми, потерявшими на войне своих близких.

Корреспондент RFI отмечает, что западный холм кладбища весь усыпан свежими могилами.

«На склоне холма гудят три экскаватора, готовя новые места. По словам кладбищенских рабочих, в день здесь прибавляется, в среднем, около десяти могил.

У главного входа обустроена площадка: три постамента для гробов, тенты с пластмассовыми стульями, каменная трибуна, на которой выстроился военный оркестр. Каждый час подъезжает новый катафалк: молитвы священника, траурный марш, плач женщин», - говорится в репортаже.

Сергей Дмитриев отмечает, что весь день во вторник, после объявления о прекращении войны, в Ереване шли митинги противников мирного соглашения Алиева, Пашиняна и Путина.

Корреспондент RFI 10 ноября снова вернулся в Ерлабур.

«Что думаете по поводу соглашения? — интересуюсь по дороге у пожилого хмурого водителя такси. Мартун пожимает плечами:

— Знаете, еще неизвестно… что будет… Когда те, кто в Карабахе воюют, вернутся, тогда видно будет… А сейчас трудно сказать, — кажется, он выдавливает из себя каждое слово.

— У вас кто-то там воюет?

— Мой сын там. Сестры сын тоже там… Вот, два часа назад разговаривал с сыном. Говорит, просто было невозможно.

— Что невозможно?

— Невозможно было удержать. Азербайджанцы атакуют, у них очень сильная техника, так что невозможно было что-то сделать. Уже Шуши взяли, семь районов взяли. Сколько человек! Пять-шесть тысяч — 18-20-летних погибли! Мы народ маленький. Сколько в Армении — двух миллионов не будет. А пять тысяч или шесть тысяч уже молодых погибло. Это уже слишком. Это сумасшедшие цифры. Мы же не китайцы!

— Сын ваш в Шуше воевал?

— Да… Если невозможно было, то зачем было воевать? За что? Оружия не было. Денег не было…

— Говорят, это исторические армянские земли и никак нельзя их отдавать…

— Я так не думаю. Зачем земля, если народа нет?

— Значит, вы рады соглашению?

— Да! Но сейчас они вернутся, и как там дальше будет неизвестно. Мне кажется, что между нами начнется война. Гражданская война. Я так думаю», - говорится в репортаже.