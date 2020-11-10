Международное Французское радио (RFI): «Зачем нужна Шуша, если нет народа?» фото
10 ноября в Ереване не стихали протесты против премьер-министра Армении Никола Пашиняна и подписанного им соглашения о прекращении боевых действий. Одновременно на военном кладбище на окраине армянской столицы продолжались похороны погибших в Нагорном Карабахе солдат и офицеров. Специальный корреспондент Международного Французского радио (RFI) Сергей Дмитриев побывал на кладбище и поговорил с людьми, потерявшими на войне своих близких.
Корреспондент RFI впервые приехал на кладбище «Ераблур» 9 ноября, до подписания соглашения о прекращении войны.
Корреспондент RFI отмечает, что западный холм кладбища весь усыпан свежими могилами.
«На склоне холма гудят три экскаватора, готовя новые места. По словам кладбищенских рабочих, в день здесь прибавляется, в среднем, около десяти могил.
У главного входа обустроена площадка: три постамента для гробов, тенты с пластмассовыми стульями, каменная трибуна, на которой выстроился военный оркестр. Каждый час подъезжает новый катафалк: молитвы священника, траурный марш, плач женщин», - говорится в репортаже.
Сергей Дмитриев отмечает, что весь день во вторник, после объявления о прекращении войны, в Ереване шли митинги противников мирного соглашения Алиева, Пашиняна и Путина.
Корреспондент RFI 10 ноября снова вернулся в Ерлабур.
«Что думаете по поводу соглашения? — интересуюсь по дороге у пожилого хмурого водителя такси. Мартун пожимает плечами:
— Знаете, еще неизвестно… что будет… Когда те, кто в Карабахе воюют, вернутся, тогда видно будет… А сейчас трудно сказать, — кажется, он выдавливает из себя каждое слово.
— У вас кто-то там воюет?
— Мой сын там. Сестры сын тоже там… Вот, два часа назад разговаривал с сыном. Говорит, просто было невозможно.
— Что невозможно?
— Невозможно было удержать. Азербайджанцы атакуют, у них очень сильная техника, так что невозможно было что-то сделать. Уже Шуши взяли, семь районов взяли. Сколько человек! Пять-шесть тысяч — 18-20-летних погибли! Мы народ маленький. Сколько в Армении — двух миллионов не будет. А пять тысяч или шесть тысяч уже молодых погибло. Это уже слишком. Это сумасшедшие цифры. Мы же не китайцы!
— Сын ваш в Шуше воевал?
— Да… Если невозможно было, то зачем было воевать? За что? Оружия не было. Денег не было…
— Говорят, это исторические армянские земли и никак нельзя их отдавать…
— Я так не думаю. Зачем земля, если народа нет?
— Значит, вы рады соглашению?
— Да! Но сейчас они вернутся, и как там дальше будет неизвестно. Мне кажется, что между нами начнется война. Гражданская война. Я так думаю», - говорится в репортаже.
Сергей Дмитриев со ссылкой на местных жителей утверждает, что в день на этом кладбище хоронили 15 человек.
«Друга моего хоронят. Он погиб под Шушой. Я сам там был. Неделю назад вернулся с фронта. Все мои друзья сейчас там. Мой младший брат до сих пор воюет в Мартуни. Так что не знаю, кто там против прекращения войны. Лично я не против. С самого начала нужно было соглашаться на этот мир. Было понятно, что невозможно победить, что придется отдавать эти земли. И зачем нужно было проливать столько крови, зачем нужны были эти жертвы, я не знаю», - говорит корреспонденту один из участников похоронной процессии.
«Возле постамента дежурит машина скорой помощи, хоронят двух молодых парней, обоим — двадцать с небольшим, плач матерей оглушает даже не громкостью, а надрывностью. Снова священник, снова оркестр, оружейный залп… И снова в воздухе повисает тишина. В этот раз экскаваторы стоят заглушенные в стороне, видимо, с надеждой, что новых могил не потребуется. В этот раз тишину нарушает рев самолетов — больших, военно-транспортных в сопровождении истребителей — российские миротворцы прибывают в Карабах», - говорится в репортаже RFI.