Azercell делится радостью победы с соотечественниками

В настоящее время основной задачей «Azercell Telecom» является расширение сети 4G на территориях, наконец-то полностью восстановивших свои позиции на карте нашей Родины, и обеспечение возвращающегося в свои родные края населения самым скоростным мобильным интернетом и современными коммуникационными услугами.

День Победы - 10 ноября 2020 года навсегда запечалится в памяти азербайджанского народа. Славная Азербайджанская армия под руководством президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева положила конец 30-летней тоске по неотъемлемой части Родины - Карабах у. Azercell Telecom искренне поздравляет весь азербайджанский народ с этим грандиозным днем, открывшим новую страницу в истории нашей страны!

Следует отметить, что несмотря на усиленный и напряженный режим работы мобильного оператора за более чем месяц боевых действий на фронте, качество абонентских услуг Azecell по всем каналам было сохранено на высоком уровне. Согласно последним отчетным данным, уровень рейтинга ответов на заявки, поступившие через различные онлайн-каналы оператора за этот период, достиг 100% показателя.

В знак солидарности с нашей доблестной армией, поддержки высокого победного духа среди сограждан, а также как дань уважения к богатому наследию карабахской культуры мобильным оператором Azercell была проведена социально-коммуникационная кампания под лозунгом #gəlirik, вызвавшая широкий резонанс в медиа-пространстве. Видеоролик кампании #gəlirik, посвященной Шуше, стал самым популярным (более 110 тысяч реакций) и самым репостированным (более 11 тысяч репостов) видео в социальных сетях среди корпоративных брендов по Азербайджану: https://www.facebook.com/azercell/posts/10158193722528303

Отметим, что с первых дней начала боевых действий, компания Azercell перечислила 1 миллиона манатов в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджана. Кроме того, компания оказала коммуникационную поддержку всем сотрудникам СМИ, командированным во фронтовые регионы, а также жителям городов Барда и Гянджа, подвергшихся провокационным воздушным атакам врага.

Azercell Telecom будет и впредь прилагать все усилия для поддержки благосостояния и социально-экономического развития страны, а также построения безупречной связи во всех уголках нашей Родины.

С победой нас!

Карабах — это Азербайджан!