Эрдоган предложил России мир в Сирии, как в Карабахе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил народ Азербайджана и лично президента Ильхама Алиева с исторической победой в борьбе за деоккупацию исторических земель.
Выступая на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития, глава турецкого государства привлек внимание к договоренности по Нагорному Карабаху, согласно которой Армения обязалась вывести войска с оставшихся оккупированных территорий Азербайджана, сообщает Anadolu.
Кроме того, оставшаяся часть Нагорного Карабаха также считается территорией Азербайджана.
«Согласно соглашению, Армения до 15 ноября выведет войска из Кельбаджарского района, до 20 ноября из части Агдамского и Газахского районов, а до 1 декабря из Лачинского района. Все эти территории будут возвращены Азербайджану», - констатировал Эрдоган. Кроме того, восстановится сухопутное транспортное сообщение между Нахчываном и оставшейся частью Азербайджана, для чего будет построена дорога. Аналогичный транспортный коридор будет создан между Арменией и Ханкенди. Все перемещенные лица вернутся на исконные земли под контролем ООН.
Турция вместе с Россией будет контролировать действенность договоренностей по Карабаху. «Сегодня утром был подписан протокол по созданию совместного Турецко-российского центра по контролю и мониторингу режима прекращения огня в Нагорном Карабахе», - сообщил Эрдоган. По его словам, посредством этого центра будут регулироваться все шаги по предотвращению нарушений режима прекращения огня, констатировал турецкий лидер. Тем самым де-факто и де-юре завершается 28-летняя оккупация азербайджанских земель, в том числе Нагорного Карабаха, констатировал турецкий лидер.
По его словам, страны, игнорировавшие в 1990-х годах геноцид в Сребренице, долгие десятилетия игнорировали и кровавые преступления армян в Карабахе. В отличие от Армении, Азербайджан прилагал и прилагает все усилия для защиты гражданских объектов и мирного населения, добавил Эрдоган.
Турецкий лидер также отметил, что Анкара внесла посильный вклад в укрепление Азербайджана, в том числе в вопросе прекращения армянской оккупации. Глава турецкого государства поблагодарил военных советников, сотрудников спецслужб и дипломатов Турции, внесших вклад в историческую победу Азербайджана.
«Карабах вновь стал азербайджанским! Души Мамед Эмина Расулзаде, Энвера Паши, Нури Паши, Гусейна Джавида, Ахмеда Джавада и общенационального лидера Гейдара Алиева возрадовались! Радость братьев в Азербайджане – это и наша радость и гордость. Надеюсь, что Турция и Азербайджан и далее будут строить общее будущее», - сказал турецкий лидер.
Президент Турции выразил надежду на то, что в Сирии, так же как и в вопросе Нагорного Карабаха, будет обеспечен справедливый мир.