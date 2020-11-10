Эрдоган предложил России мир в Сирии, как в Карабахе

Выступая на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития, глава турецкого государства привлек внимание к договоренности по Нагорному Карабах у, согласно которой Армения обязалась вывести войска с оставшихся оккупированных территорий Азербайджана, сообщает Anadolu.

«Согласно соглашению, Армения до 15 ноября выведет войска из Кельбаджарского района, до 20 ноября из части Агдамского и Газахского районов, а до 1 декабря из Лачинского района. Все эти территории будут возвращены Азербайджану», - констатировал Эрдоган. Кроме того, восстановится сухопутное транспортное сообщение между Нахчываном и оставшейся частью Азербайджана, для чего будет построена дорога. Аналогичный транспортный коридор будет создан между Арменией и Ханкенди. Все перемещенные лица вернутся на исконные земли под контролем ООН.

Турция вместе с Россией будет контролировать действенность договоренностей по Карабаху. «Сегодня утром был подписан протокол по созданию совместного Турецко-российского центра по контролю и мониторингу режима прекращения огня в Нагорном Карабахе», - сообщил Эрдоган. По его словам, посредством этого центра будут регулироваться все шаги по предотвращению нарушений режима прекращения огня, констатировал турецкий лидер. Тем самым де-факто и де-юре завершается 28-летняя оккупация азербайджанских земель, в том числе Нагорного Карабаха, констатировал турецкий лидер.

По его словам, страны, игнорировавшие в 1990-х годах геноцид в Сребренице, долгие десятилетия игнорировали и кровавые преступления армян в Карабахе. В отличие от Армении, Азербайджан прилагал и прилагает все усилия для защиты гражданских объектов и мирного населения, добавил Эрдоган.

Турецкий лидер также отметил, что Анкара внесла посильный вклад в укрепление Азербайджана, в том числе в вопросе прекращения армянской оккупации. Глава турецкого государства поблагодарил военных советников, сотрудников спецслужб и дипломатов Турции, внесших вклад в историческую победу Азербайджана.

«Карабах вновь стал азербайджанским! Души Мамед Эмина Расулзаде, Энвера Паши, Нури Паши, Гусейна Джавида, Ахмеда Джавада и общенационального лидера Гейдара Алиева возрадовались! Радость братьев в Азербайджане – это и наша радость и гордость. Надеюсь, что Турция и Азербайджан и далее будут строить общее будущее», - сказал турецкий лидер.

Президент Турции выразил надежду на то, что в Сирии, так же как и в вопросе Нагорного Карабаха, будет обеспечен справедливый мир.