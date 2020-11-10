Ерванд Бозоян: «Сегодняшний митинг не против Путина, а против Пашиняна»

Он считает, что с моральной точки зрения Пашинян уже должен был подать в отставку, а не ждать, чтобы политические силы требовали его ухода.

«Основной месседж сегодняшнего митинга, это оценка деятельности Никола Пашиняна за последние 2,5 года, а также требование его отставки. Человек, бесславная деятельность которого привела страну к такому состоянию, естественно, должен подать в отставку», - заявил политолог Ерванд Бозоян, сообщают армянские СМИ.

«Это и есть основной̆ месседж. Должен констатировать, что известное соглашение по сути было подписано не 10 ноября, а тогда, когда Никол Пашинян сорвал переговорный̆ процесс в рамках Минской̆ группы ОБСЕ, глумился над 30-летней работой̆ МГ ОБСЕ, что привело к активизации и вмешательству Турции не только в переговорный̆ процесс, но и в фактические военные действия. Пашинян спровоцировал и дал повод Турции для вмешательства, что привело к изменению баланса сил.

Наличие миротворцев — это единственный̆ выход, при котором мы смогли спасти оставшуюся часть Карабаха. Это в Армении хорошо понимают. И поэтому сегодняшний митинг не против российских миротворцев, не против Путина, а против Пашиняна. Сложившаяся ситуация в Карабахе не имеет альтернативы. Если в Армении произойдёт смена власти, возможно, будут введены некоторые коррективы в ситуации по Карабаху, однако значимых изменений не стоит ожидать. Нынешняя ситуация - исход войны, и без вмешательства России итог войны мог быть намного плачевнее», - заявил Бозоян.