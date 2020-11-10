Мировые биржи оживились, цена на нефть резко подскочила. Планета, на которой число подхвативших коронавирус превысило 50 миллионов, с огромным облегчением встретила новость о том, что вакцина от COVID-19, совместная разработка компаний Pfizer и BioNTech, показывает 90-процентную эффективность при испытаниях.

На этапе клинических исследований из 43 538 участников заболели лишь 94 человека. Максимальная защита достигается после двух доз вакцины на 28 день после первой вакцинации и на седьмой день после первой дозы. Пока никаких серьезных побочных эффектов не выявлено, но проверка препарата на безопасность продолжается, и на лицензирование в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) поступит ориентировочно в третью неделю ноября. Если лицензирование пройдет по ускоренной процедуре, уже к концу года выйдут первые промышленные дозы вакцины: до 50 миллионов в этом году. До 1,3 миллиарда доз может быть произведено в следующем.

Pfizer и BioNTech в гонке не одни, им на пятки наступают сотрудничающие Оксфордский университет и компания AstraZeneca. Результаты их клинических исследований появятся в конце ноября – начале декабря. Оксфордская вакцина создается по совершенно другой технологии, и потому интересна ее степень эффективности. Всего на заключительной фазе испытаний сейчас шесть препаратов, а в разработке полторы сотни вакцин.

Очевидно, что те компании, которым удастся создать самое эффективное средство против коронавируса, заработают на этом колоссальные деньги и выполнят благородную задачу по спасению человечества. Нечасто эти две цели совпадают. Великобритания уже заранее закупила 30 миллионов доз у Pfizer/BioNTech. Евросоюз приобрел авансом 200 миллионов. Правительство США заплатило этому тандему компаний почти два миллиарда долларов за 100 миллионов доз.

Сложности для работы с препаратом от Pfizer/BioNTech состоят в том, что его сбережение требует сверхнизких температур до минус 80 градусов. Это создает проблемы для бедных стран, где отсутствует подобное оборудование. Сейчас ведутся исследования, чтобы выяснить, сохраняет ли свои свойства вакцина на протяжении пяти дней при температуре обычного холодильника в минус 4 градуса. Немецкое правительство уже заявило, что планирует создать центры, оборудованные специальными холодильными установками, способными поддерживать сверхнизкие температуры.

Предстоит также выяснить, насколько долго вакцинированный организм будет защищен от инфекции. Так что все далеко не просто и радостно на пути к профилактике человечества от заразы, напрочь испортившей 2020 год.

Еще один интересный факт и повод для гордости турков: группу ученых в BioNTech возглавляют их соотечественники Угур Шахин и его супруга Озлам Тюречи.