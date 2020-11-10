Карен Шахназаров: «В этот раз победил Азербайджан»

В первую очередь Шахназаров подчеркнул, что Армении стоило изменить свою политику заранее, чтобы избежать возобновления войны. "Я говорил о том, что надо находить компромисс, надо признать было и проблему территориальной целостности Азербайджана, и проблему выживания и сохранения карабах ских армян, и исходя из этого решать вопросы. Мне кажется, что политическая элита армянского общества неверно оценила ситуацию: на гораздо лучших условиях можно было добиться соглашения до тех пор, пока не началась война", - сказал он.

Поражение Армении в Карабах ской войне, вылившееся в согласие на вывод войск из Азербайджана, стало большим уроком для всего Южного Кавказа о том, что решать любые вопросы необходимо только мирным путем. Об этом накануне в прямом эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE" в беседе с советником директора радиохолдинга ВГТРК по программной политике Георгием Саралидзе заявил известный российский режиссер, народный артист России, гендиректор "Мосфильма" Карен Шахназаров.

Прекращение войны, обратил внимание режиссер, спасает множество жизней. "Уже само по себе хорошо, что прекратился огонь. Надо признать, что Азербайджан, безусловно, имел военные успехи… гораздо сильнее был Азербайджан в этот раз. Это соглашение спасает и карабахских армян, и Армению. Поражение всегда очень болезненно, но надо находить силы для того, чтобы долгосрочный мир построить на Южном Кавказе, потому что это залог развития и Азербайджана, и Армении. Хорошо, что перестали бросать в топку молодежь Армении и Нагорного Карабаха, кстати, основная часть погибших – карабахцы. Там и не так много их – что, всю молодежь пустить, как говорится, на костер?" - задал Шахназаров вопрос требующим продолжения войны с Азербайджаном.

Капитуляция Никола Пашиняна была не более чем признанием сложившихся реалий и необходимым решением. "Я не поклонник господина Пашиняна и никогда им не был, но Пашинян поступил реалистично. Таков был единственный выход в этой ситуации – надо признать это. Не знаю, менять или не менять руководство Армении, но не надо делать это в эмоциях. Надо понимать, что в конечном счете это спасает жизнь тысячам, наверное, десяткам тысяч армянских юношей, как, впрочем, и азербайджанских", - отметил гендиректор "Мосфильма".

Карен Шахназаров призвал к налаживанию послевоенных отношений между Арменией и Азербайджаном. "Мне кажется, что это большой урок для Южного Кавказа: не надо войн, надо решать все мирно… В соглашении заложено дальнейшее сотрудничество Армении и Азербайджана, и надо идти на это, не надо реваншизма сейчас. Самое главное – чтобы армянский народ такое ощущение поражения преодолел в себе, потому что надо находить в себе силы, надо сотрудничать. Я абсолютно уверен, что Южный Кавказ – Азербайджан, Грузия и Армения – могут найти правильную и единственную форму для сосуществования: взаимопомощь, как это и должно быть среди кавказцев, и как это было веками", - заключил он.