Карен Шахназаров: «В этот раз победил Азербайджан»
Поражение Армении в Карабахской войне, вылившееся в согласие на вывод войск из Азербайджана, стало большим уроком для всего Южного Кавказа о том, что решать любые вопросы необходимо только мирным путем. Об этом накануне в прямом эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE" в беседе с советником директора радиохолдинга ВГТРК по программной политике Георгием Саралидзе заявил известный российский режиссер, народный артист России, гендиректор "Мосфильма" Карен Шахназаров.
В первую очередь Шахназаров подчеркнул, что Армении стоило изменить свою политику заранее, чтобы избежать возобновления войны. "Я говорил о том, что надо находить компромисс, надо признать было и проблему территориальной целостности Азербайджана, и проблему выживания и сохранения карабахских армян, и исходя из этого решать вопросы. Мне кажется, что политическая элита армянского общества неверно оценила ситуацию: на гораздо лучших условиях можно было добиться соглашения до тех пор, пока не началась война", - сказал он.
Прекращение войны, обратил внимание режиссер, спасает множество жизней. "Уже само по себе хорошо, что прекратился огонь. Надо признать, что Азербайджан, безусловно, имел военные успехи… гораздо сильнее был Азербайджан в этот раз. Это соглашение спасает и карабахских армян, и Армению. Поражение всегда очень болезненно, но надо находить силы для того, чтобы долгосрочный мир построить на Южном Кавказе, потому что это залог развития и Азербайджана, и Армении. Хорошо, что перестали бросать в топку молодежь Армении и Нагорного Карабаха, кстати, основная часть погибших – карабахцы. Там и не так много их – что, всю молодежь пустить, как говорится, на костер?" - задал Шахназаров вопрос требующим продолжения войны с Азербайджаном.
Капитуляция Никола Пашиняна была не более чем признанием сложившихся реалий и необходимым решением. "Я не поклонник господина Пашиняна и никогда им не был, но Пашинян поступил реалистично. Таков был единственный выход в этой ситуации – надо признать это. Не знаю, менять или не менять руководство Армении, но не надо делать это в эмоциях. Надо понимать, что в конечном счете это спасает жизнь тысячам, наверное, десяткам тысяч армянских юношей, как, впрочем, и азербайджанских", - отметил гендиректор "Мосфильма".
Карен Шахназаров призвал к налаживанию послевоенных отношений между Арменией и Азербайджаном. "Мне кажется, что это большой урок для Южного Кавказа: не надо войн, надо решать все мирно… В соглашении заложено дальнейшее сотрудничество Армении и Азербайджана, и надо идти на это, не надо реваншизма сейчас. Самое главное – чтобы армянский народ такое ощущение поражения преодолел в себе, потому что надо находить в себе силы, надо сотрудничать. Я абсолютно уверен, что Южный Кавказ – Азербайджан, Грузия и Армения – могут найти правильную и единственную форму для сосуществования: взаимопомощь, как это и должно быть среди кавказцев, и как это было веками", - заключил он.