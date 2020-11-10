Дмитрий Литовкин: «Если бы не наш президент, последствия конфликта для Армении были бы печальнее»
Азербайджан продемонстрировал в Карабахской войне новую тактику ведения боевых действий. Об этом накануне в прямом эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» в беседе с советником директора радиохолдинга ВГТРК по программной политике Георгием Саралидзе заявил военный эксперт Дмитрий Литовкин, пишет «Вестник Кавказа».
«Прежде всего, мы увидели вариант ведения современной войны с использованием высокотехнологичных вооружений, в качестве которых выступали беспилотные летательные аппараты, которые и нанесли большую часть поражения армянским войскам на позициях. Мы видим, что Азербайджан продемонстрировал новую тактику ведения боевых действий, и видим, что армянская сторона не сделала каких-то глубоких выводов из 30 лет этого конфликта и постоянно повторяющихся стычек на линии разграничения», - отметил военный эксперт, добавив, что Армения в этих боях выглядела достаточно бледно.
При этом он обратил внимание на то, что изначально никто не предполагал, что возобновившиеся в конце сентября боевые действия превратятся в длинную затяжную войну, поскольку ранее подобные столкновения обычно длились непродолжительное время.
«Надо понимать, что для обоих государств все-таки 30 дней активных боевых действий — это очень разорительное мероприятие. Азербайджан выдержал этот марафон. Собственно говоря, если бы не трехсторонняя договоренность, если бы не решение о прекращении огня, которое пролоббировал наш президент, то последствия этого конфликта для Армении были бы куда печальнее», - пояснил Дмитрий Литовкин.
«Мы привыкли к тому, что все стычки на линии соприкосновения происходили в течение нескольких дней, стороны обменивались ударами и отходили на исходные позиции. В начале этой кампании Азербайджан показал тот же самый прием. На севере и в центре наступления, север Карабаха и его центральная часть, азербайджанские военные проявляли те же самые короткие стычки и отходили на исходные позиции. В то же время на южной части республики, где равнинная местность, началось крупномасштабное наступление с использованием дронов, тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня. И азербайджанской армии удалось очень серьезно продвинуться», - отметил военный эксперт.
Он подчеркнул, что при этом не стоит забывать, что и в северной, и в центральной части продолжались боестолкновения, которые отвлекали на себя резервы оккупационных войск. «Азербайджан просто воспользовался такой тактикой, что в одном месте копит, а в другом уже бьет», - подытожил Дмитрий Литовкин.