Дмитрий Литовкин: «Если бы не наш президент, последствия конфликта для Армении были бы печальнее»

«Прежде всего, мы увидели вариант ведения современной войны с использованием высокотехнологичных вооружений, в качестве которых выступали беспилотные летательные аппараты, которые и нанесли большую часть поражения армянским войскам на позициях. Мы видим, что Азербайджан продемонстрировал новую тактику ведения боевых действий, и видим, что армянская сторона не сделала каких-то глубоких выводов из 30 лет этого конфликта и постоянно повторяющихся стычек на линии разграничения», - отметил военный эксперт, добавив, что Армения в этих боях выглядела достаточно бледно.

Азербайджан продемонстрировал в Карабах ской войне новую тактику ведения боевых действий. Об этом накануне в прямом эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» в беседе с советником директора радиохолдинга ВГТРК по программной политике Георгием Саралидзе заявил военный эксперт Дмитрий Литовкин, пишет «Вестник Кавказа».

При этом он обратил внимание на то, что изначально никто не предполагал, что возобновившиеся в конце сентября боевые действия превратятся в длинную затяжную войну, поскольку ранее подобные столкновения обычно длились непродолжительное время.

«Надо понимать, что для обоих государств все-таки 30 дней активных боевых действий — это очень разорительное мероприятие. Азербайджан выдержал этот марафон. Собственно говоря, если бы не трехсторонняя договоренность, если бы не решение о прекращении огня, которое пролоббировал наш президент, то последствия этого конфликта для Армении были бы куда печальнее», - пояснил Дмитрий Литовкин.

«Мы привыкли к тому, что все стычки на линии соприкосновения происходили в течение нескольких дней, стороны обменивались ударами и отходили на исходные позиции. В начале этой кампании Азербайджан показал тот же самый прием. На севере и в центре наступления, север Карабаха и его центральная часть, азербайджанские военные проявляли те же самые короткие стычки и отходили на исходные позиции. В то же время на южной части республики, где равнинная местность, началось крупномасштабное наступление с использованием дронов, тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня. И азербайджанской армии удалось очень серьезно продвинуться», - отметил военный эксперт.

Он подчеркнул, что при этом не стоит забывать, что и в северной, и в центральной части продолжались боестолкновения, которые отвлекали на себя резервы оккупационных войск. «Азербайджан просто воспользовался такой тактикой, что в одном месте копит, а в другом уже бьет», - подытожил Дмитрий Литовкин.