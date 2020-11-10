Грузия открыла небо для российских миротворцев в Карабахе

По просьбе Азербайджана и Армении Грузия временно разрешила использование своего воздушного пространства для российских самолетов, перевозящих часть своего контингента в Нагорный Карабах в рамках миротворческой миссии, заявил спецпредставитель премьера Грузии Зураб Абашидзе.

"На основании просьбы как азербайджанской, так и армянской стороны, в виде исключения, часть контингента российских миротворцев по заранее согласованному, определенному и ограниченному периоду будут переведены в зону противостояния через грузинское воздушное пространство. Об этом информированы наши партнеры", - заявил Абашидзе, передает РИА Новости.