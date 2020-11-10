Командующим российских миротворцев в Карабахе назначен азербайджанец Рустам Мурадов
Командующим российских миротворцев в зоне карабахского конфликта назначен генерал-лейтенант Рустам Мурадов, сообщает Минобороны России.
Рустам Усманович Мурадов родился 21 марта 1973 года в селе Чинар Дербентского района. Родом из села Ханак Табасаранского района Дагестанской АССР. Азербайджанского происхождения. Герой России генерал-лейтенант Рустам Мурадов с декабря 2018 года является заместителем командующего войсками Южного военного округа РФ.