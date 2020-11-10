Экс-главу спецслужб Армении вызвали на допрос

Экс-глава Службы нацбезопасности Армении, председатель партии «Родина» Артур Ванецян получил повестку явиться в СНБ. Об этом он сказал во время митинга на площади Свободы в Ереване, пишут армянские СМИ.

«Получил, для допроса в рамках уголовного дела. Сейчас я публично заявляю, что после этого мероприятия явлюсь в следственный департамент СНБ», – отметил А.Ванецян.

Ранее стало известно, что лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян, экс-президент Армении Серж Саргсян также были приглашены в СНБ.