Экс-премьер-министр Г.Багратян: «Если так пойдет, Армения станет турецким вилайетом»

Нас ведут к тому, чтобы Армения стала турецким вилайетом, заявил сегодня в ходе митинга на площади Свободы в Ереване бывший премьер-министр Армении Грант Багратян, сообщает «Айсор».

«Мы не уверены в том, что если Никол Пашинян останется у власти, он не сдаст завтра Ереван. Как мы можем терпеть президента страны, который заявляет, что не в курсе подписанного заявления. Кстати, согласно Конституции, этот человек несет ответственность за жизнь карабахцев», - сказал Грант Багратян.

Он отметил, что в 1992-1994 гг. территория Нагорного Карабаха составляла 4400 кв. км, к ней было прибавлено еще 8200 кв. км оккупированных территорий – 12.600 кв. км, а сейчас 10 100 кв. км туркам отдается, остается 2500 кв. км.