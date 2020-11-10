Сейран Оганян: «Прекращение войны было правильным. Но государство потерпело поражение»

«В регионе создалась довольно сложная военно-политическая ситуация вокруг Армении и Карабаха и по состоянию на тот момент прекращение войны по предложению руководства Вооруженных сил было правильным», - заявил в беседе с 168.am бывший министр обороны Армении генерал-полковник Сейран Оганян.

«Однако разговоры о том, что не армия потерпела поражение, а государство и перед армянским народом поставлен очень плохой документ – однозначный факт. Ответственность за это должна понести сегодняшняя власть. А размер ответственности пусть решает армянский народ», - сказал Сейран Оганян.