Ильхам Алиев: «Панахали-хан так и построил Шушу, чтобы защитить от врагов»

«Шуша - город, который считается неприступной крепостью. Панахали-хан построил этот город таким образом, чтобы жители Шуши были максимально защищены от врагов. Взятие Шуши за несколько дней с небольшими потерями и без большого ущерба для города – это символ высокого профессионализма и смелости», - сказал сегодня президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев на встрече с военнослужащими, проходящими лечение в Клиническом медицинском центре №1, сообщает АзерТадж.

«Они поменяли название нашего древнего города, дали новое уродливое название. Они поменяли названия всех наших сел. Они хотели стереть наше культурно-историческое наследие. Они хотели привезти армян из-за рубежа и разместить их в Шуше. В результате строительства новых коммуникаций и дорог они хотели ускорить процесс размещения армян из-за рубежа, особенно в районах вдоль Аракса», - сказал президент Ильхам Алиев.