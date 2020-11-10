ОДКБ о прекращении боев в Карабахе

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что Организация Договора о коллективной безопасности приветствует прекращение боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта.

"Мы положительно оцениваем сам факт прекращения боевых действий", - отметил он. Зась напомнил, что это стало возможным после подписания 9 ноября президентами России, Азербайджана и премьер-министром Армении соответствующего заявления.

"Приветствуем все действия, которые ведут к установлению мира в регионе и прекращению кровопролития", - приводит его слова ТАСС.