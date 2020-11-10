Турецкие военные будут стоять рядом с российскими миротворцами

Турецкие военные будут действовать в Карабахе с целью наблюдения и мониторинга договоренностей на том же основании, что и российские. Об этом сказал президент Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами после заседания парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития в среду в Анкаре, сообщает «Анадолу».

Турецкий лидер напомнил, что российские военные миротворцы уже начали размещаться на территории карабахского региона Азербайджана.

Он отметил, что переговоры по Карабаху ведутся также на уровне глав МИД Турции и РФ.

Эрдоган сообщил о скором прибытии в Турцию делегации РФ по Карабаху. Переговоры будут продолжены в Турции, констатировал президент.