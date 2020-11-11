Ильхам Алиев готовит ордена и медали для военных

«Я награжу наших военных, которые за все эти 44 дня, до этого и после, проявили героизм на поле боя и в тылу. Уже отданы соответствующие распоряжения», - сказал сегодня президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев на встрече с военнослужащими, проходящими лечение в Клиническом медицинском центре №1, сообщает АзерТадж.

«Я уже отдал распоряжение и хочу объявить перед вами, что в Азербайджане будут учреждены новые ордена и медали. И эти ордена и медали будут вручены отличившимся военнослужащим и гражданским лицам. Наименования этих орденов и медалей предложены мною. Я считаю, что эти названия понравятся вам и азербайджанскому народу.

Я распорядился, чтобы захваченная в качестве трофеев вражеская техника была доставлена в Баку. Я поручил, чтобы было выбрано место и мы продемонстрировали эту технику. Весь азербайджанский народ пойдет и увидит, что мы добыли», - сказал глава государства.