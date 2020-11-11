Неразорвавшиеся снаряды карабахской войны - VoMa горячая тема
Следственные органы и спецслужбы Азербайджана продолжают принимать все необходимые меры для разоблачения на международной арене агрессивной сущности Республики Армения.
Мир, долгожданный мир после победы – это совсем непросто. Хотя бы потому, что слишком много «мин» оставила после себя Армения в освобожденных районах Нагорного Карабаха. И одна из них – террористическое подполье, оставленное армянской кликой на нашей территории, про запас, на будущее, в качестве агентуры глубокого залегания и диверсантов по вызову.
В тщетной попытке сохранить контроль над оккупированными землями в ходе освободительного похода азербайджанкой армии Ереван открыл ворота в Закавказье для всякой террористической нечисти, вроде АСАЛА, РПК и прочего международного отребья, за которым тянется кровавый шлейф и в Европе, и на Ближнем Востоке.
«Отбросов нет, есть кадры». В полном соответствии с этим принципом нацистской военной разведки Ереван широко раскинул сети по вербовке различного рода маргинальных и полуфашистских группировок, одним из звеньев которой является вскрытая Службой государственной безопасности Азербайджана вооруженная группа иностранцев под названием «VoMa» («Voxj Mnalu Arvest» - искусство выживания).
В ходе расследования было установлено, что в целях совершения террористических актов против Азербайджанской Республики и ее граждан Владимир Вартанов и другие создали на территории Армении военизированную организацию под названием «VoMa» в 2014 году. И с помощью интернет-ресурсов вербовали в нее иностранных граждан армянского происхождения, кроме того - организовывали их участие в военных учениях и сформировали преступное сообщество в составе «Батальона горнострелкового резерва» («Батальон VoMa»).
Из списка ее участников, имеющегося в распоряжении редакции haqqin.az, явствует, что организация имела в числе своих активных членов граждан армянской национальности, проживающих на территории России - от Сибири до Москвы. И обратите внимание, когда началось ее формирование – в 2014 году. То есть армянская разведка начала вербовочную работу с проживающими на территории России армянами по привлечению их к участию в террористической организации еще шесть лет назад.
В тот год весь мир был занят активностью ИГИЛ, а под шумок спецслужбы Еревана работали на территории своего союзника, создавая там террористическую сеть. Это ли не подлость и лицемерие? Вопрос риторический, но теперь, если армянская сторона попробует заикнуться по поводу мифической связи Азербайджана и террористов, у нас есть полное право сказать ереванской клике: в себя пальцем ткните. А заодно в очередной раз всплакните в чью-нибудь в жилетку по поводу того, что в Москве к вашим крикам о помощи отнеслись крайне прохладно.
Они готовили карательные бригады и группы диверсантов для терроризирования населения уже несколько лет. Как установлено следствием, члены VoMa участвовали в террористической деятельности, направленной против граждан Азербайджанской Республики, используя при этом боеприпасы и военную технику. Совершили многочисленные преступления в различных регионах Азербайджанской Республики против гражданских лиц, не участвующих в боевых действиях. Осуществляли взрывы, поджоги и другие акты, угрожающие общественно опасными последствиями.
Причем действовали с особой жестокостью, общественно опасными методами, а также с намерением разжигания национальной вражды. Опыт нацистских батальонов «Нахтигаль», 36-й гренадерской дивизии СС Оскара Дирлевангера, 1-й казачьей дивизии полковника фон Паннвица – преступных группировок, составленных из всяческого сброда, ереванская клика намеревалась использовать с кровавым размахом. С VoMa у них не получилось – но это не означает, что они не оставили на освобожденных территориях другие подобные «мины».
Фирменный почерк армянских спецслужб – жестокие кровавые провокации «под фальшивым флагом». «Неутилизированного» иностранного отребья у них осталось достаточно. Особо деваться этим иностранцам некуда – в Европе их ждет Интерпол. И в своем стремлении хлопнуть дверью, покидая земли Нагорного Карабаха, эти упыри и оборотни на службе Еревана способны на многое.
На ближайшие годы главной темой армянских кухонь – и политической, и бытовой – станет идея реванша. Для достижения которого, судя по настроениям общества, все средства хороши. Здесь-то и пригодятся ереванской клике и уже заложенные «мины». А не будет хватать их – наклепают новые, уж в чем в чем – а в сортах террористического отребья она весьма преуспела.
Когда-то один американский генерал в отношении сотрудничества с террористами сказал: «Нельзя договориться со змеями, чтобы они кусали только соседей. Они обязательно вернуться и покусают вас».
Это выражение пришло мне на память после того, как несколько часов назад министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил: «Мы поддерживаем Армению в этой драматической ситуации и будем оказывать ей всю необходимую гуманитарную помощь». Ох, не совались бы вы, мосье Ле Дриан в это кубло. Гуманитарную помощь вы собираетесь оказывать государству, организующему и поддерживающему международный терроризм.
Один раз они вас уже отблагодарили - 15 июля 1983 года, взрывом в аэропорту Орли, когда 8 человек погибли и 55 были ранены. Ваши с Ереваном «союзнические отношения» от повторения тех событий их не остановят, российская часть истории VoMa – тому показатель.