Мир, долгожданный мир после победы – это совсем непросто. Хотя бы потому, что слишком много «мин» оставила после себя Армения в освобожденных районах Нагорного Карабах а. И одна из них – террористическое подполье, оставленное армянской кликой на нашей территории, про запас, на будущее, в качестве агентуры глубокого залегания и диверсантов по вызову.

В тщетной попытке сохранить контроль над оккупированными землями в ходе освободительного похода азербайджанкой армии Ереван открыл ворота в Закавказье для всякой террористической нечисти, вроде АСАЛА, РПК и прочего международного отребья, за которым тянется кровавый шлейф и в Европе, и на Ближнем Востоке.

«Отбросов нет, есть кадры». В полном соответствии с этим принципом нацистской военной разведки Ереван широко раскинул сети по вербовке различного рода маргинальных и полуфашистских группировок, одним из звеньев которой является вскрытая Службой государственной безопасности Азербайджана вооруженная группа иностранцев под названием «VoMa» («Voxj Mnalu Arvest» - искусство выживания).

В ходе расследования было установлено, что в целях совершения террористических актов против Азербайджанской Республики и ее граждан Владимир Вартанов и другие создали на территории Армении военизированную организацию под названием «VoMa» в 2014 году. И с помощью интернет-ресурсов вербовали в нее иностранных граждан армянского происхождения, кроме того - организовывали их участие в военных учениях и сформировали преступное сообщество в составе «Батальона горнострелкового резерва» («Батальон VoMa»).

Из списка ее участников, имеющегося в распоряжении редакции haqqin.az, явствует, что организация имела в числе своих активных членов граждан армянской национальности, проживающих на территории России - от Сибири до Москвы. И обратите внимание, когда началось ее формирование – в 2014 году. То есть армянская разведка начала вербовочную работу с проживающими на территории России армянами по привлечению их к участию в террористической организации еще шесть лет назад.

В тот год весь мир был занят активностью ИГИЛ, а под шумок спецслужбы Еревана работали на территории своего союзника, создавая там террористическую сеть. Это ли не подлость и лицемерие? Вопрос риторический, но теперь, если армянская сторона попробует заикнуться по поводу мифической связи Азербайджана и террористов, у нас есть полное право сказать ереванской клике: в себя пальцем ткните. А заодно в очередной раз всплакните в чью-нибудь в жилетку по поводу того, что в Москве к вашим крикам о помощи отнеслись крайне прохладно.