Протестующие в Армении выдвинули ультиматум премьер-министру Армении Николу Пашиняну с требованием подать в отставку до полуночи, передает "Спутник Армения".

"У всех депутатов "Моего шага" есть время до 00:00. Если они не придут в НС к этому часу, мы в 00:30 выступим с пресс-конференцией и представим наши дальнейшие шаги", - заявил представитель "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.

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Депутаты от фракции «Процветающая Армения» вместе с участниками митинга провели шествие к зданию парламента страны. Парламентарии заявили о намерении созвать экстренное заседание, сообщает «Спутник Армении».