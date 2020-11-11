Протестующие выдвинули ультиматум Пашиняну: «Подай в отставку до полуночи!» обновлено
Протестующие в Армении выдвинули ультиматум премьер-министру Армении Николу Пашиняну с требованием подать в отставку до полуночи, передает "Спутник Армения".
"У всех депутатов "Моего шага" есть время до 00:00. Если они не придут в НС к этому часу, мы в 00:30 выступим с пресс-конференцией и представим наши дальнейшие шаги", - заявил представитель "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.
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Депутаты от фракции «Процветающая Армения» вместе с участниками митинга провели шествие к зданию парламента страны. Парламентарии заявили о намерении созвать экстренное заседание, сообщает «Спутник Армении».
Несмотря на режим военного положения в Армении, оппозиция организовала в среду на площади Свободы митинг, протестуя против подписания руководством страны трехстороннего заявления по Карабаху и требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна. После митинга собравшиеся граждане провели шествие к зданию Национального собрания.
Депутат от ППА Наира Зограбян заявила собравшимся, что входит в здание парламента.
«Депутаты "Просвещенной Армении", Эдмон Марукян, мы ждем вас в парламенте! Наши коллеги из "Моего шага" в личных беседах со мной говорили, мол, начните процесс импичмента Пашиняна, мы подключимся в последнюю минуту. Не надо ждать последней минуты. Мы ждем вас всех в здании НС!» – заявила Зограбян.
Участники акции протеста приветствовали решение депутата аплодисментами. Они продолжают стоять у здания парламента, поют патриотические песни, скандируют: «Никол, уходи».
В настоящее время митинг оппозиции продолжается.