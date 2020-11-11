В Баку осудили заявление МИД Франции по Карабаху

Министерство иностранных дел Азербайджана прокомментировало заявление главы МИД Франции от 10 ноября 2020 года. Как сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Азербайджана, в комментарии подчеркивается, что заявление министра по иностранным и европейским делам Франции Жан-Ива Ле Дриана касательно подписанного президентом Азербайджана, премьер-министром Армении и президентом России заявления по прекращению всех военных операций не соответствует мандату Франции в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ и носит предвзятый характер.

"Хотели бы отметить, что министр иностранных дел Франции, сделавший заявление, отражающее одностороннюю и открыто проармянскую позицию, не имеет полномочий выступать от имени других сопредседателей.

К сожалению, за эти годы мы не наблюдали, чтобы страна министра иностранных дел - Франция в соответствии со своим мандатом выступала с заявлениями по поводу выполнения требований резолюций Совета безопасности ООН, за которые его страна проголосовала в качестве постоянного члена. Мы не припоминаем, чтобы внешнеполитическое ведомство Франции озвучивало требования положить конец незаконному присутствию вооруженных сил Армении на международно признанных территориях Азербайджана и вернуть в свои дома насильственно изгнанных с этих территорий людей. Или Францию не интересует грубое нарушение в результате конфликта фундаментальных прав человека сотен тысяч азербайджанцев?!

Францию не должны беспокоить полностью основанные на принципах международного права усилия Азербайджана в направлении обеспечения территориальной целостности страны в рамках международных границ и восстановлению прав человека свыше миллиона азербайджанцев", - говорится в комментарии.