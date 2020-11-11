Байден собрал команду для транзита власти

Вероятный победитель выборов президента США Джо Байден назвал имена экспертов, которые вошли в состав собранных им команд, призванных проанализировать деятельность американских федеральных ведомств и обеспечить транзит власти. Об этом пишет The Washington Post.

В общей сложности в эти группы вошли 500 экспертов, при этом многие из числа новых советников, которые в течение трех месяцев будут заниматься процессом передачи власти в стране от администрации Дональда Трампа к администрации Байдена, ранее работали в команде предыдущего президента-демократа Барака Обамы.

Кроме того, известно, что более половины избранных экспертов — женщины, и около 40 процентов — представители небелого населения или ЛГБТ, сообщает Politico. По информации издания, в списке экспертов также немало представителей левого крыла Демократической партии, несмотря на то, что многие демократы-прогрессивисты скептически оценивали кандидатуру Байдена.