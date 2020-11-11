Италия надеется на мир в Карабахе

«Италия приветствует подписание трехстороннего заявления между Азербайджаном, Арменией и Российской Федерацией и достижение перемирия в Нагорном Карабахе, надеется на его полное соблюдение». Об этом говорится в заявлении МИД Италии.

В заявлении говорится, что Италия учитывает и другие договоренности, достигнутые сторонами с надеждой на то, что они создадут условия для стабильности и устойчивого мира в регионе.

«В этом плане Италия подчеркивает важность уважительного отношения к достоинству каждой общины, к религиозному и культурному плюрализму в регионе, что является важным условием для мира. Италия, как член Минской группы, обеспечит всяческую поддержку сопредседателям с целью укрепления перемирия, являющегося важным условием для урегулирования конфликта. Кроме того, Италия внесет вклад в стабилизацию и развитие региона, являющегося важным связующим звеном и центром энергоснабжения для Евросоюза, Европы и нашей страны», - отмечается в заявлении.