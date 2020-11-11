Министр Фикрет Мамедов на конференции Совета Европы изобличил военные преступления Армении

На открытии мероприятия выступили Генеральный секретарь СЕ, Комиссар Европейского Союза по вопросам юстиции, председатели Парламенсткой Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), Европейского суда по правам человека, Венецианской комиссии и Европейской комиссии по эффективности правосудия (CEPEJ), Консультативного Совета европейских судей (CСJЕ), которые подчеркнули влияние глобальной пандемии COVID-19 на верховенство закона и судебную систему.

9 ноября в рамках председательствования Греции в Комитете министров Совета Европы (СЕ) прошла видеоконференция министров юстиции государств-членов СЕ на тему «Независимость правосудия и верховенство закона».

Будучи первым докладчиком на основной сессии конференции, министр юстиции Азербайджана Фикрет Мамедов отметил решительные меры, принятые под руководством президента республики Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой по предотвращению пандемии в стране. Было отмечено, что пандемия стимулировала более широкое использование ИКТ и переход к работе в онлайн режиме. В этой связи применение информационной системы «Электронный суд» и ее мобильного приложения значительно облегчило возможность онлайн обращения в суды в период карантина и позволило проводить судебные процессы в формате видеоконференции, в связи с чем было усовершенствовано законодательство.

Касаясь мер, принимаемых в пенитенциарной системе, где имеется высокий риск заражения коронавирусом, министр сообщил, что во время пандемии Президент Азербайджана, проявив приверженность принципам гуманизма, помиловал большинство заключенных старше 65 лет. Стали более широко применяться альтернативные аресту меры пресечения, а также наказания не связанные с лишением свободы, в рамках реформы по гуманизации наказаний сотни заключенных были освобождены от отбытия различного рода наказаний.

При этом, несмотря на закрытые границы в условиях пандемии, была отмечена эффективность правового сотрудничества, особенно в области экстрадиции, и выражена благодарность министру юстиции братской Турции за содействие в этой области.

В выступлении, основная часть которого была посвящена армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту, было отмечено, что Армения, оккупировавшая наши земли на протяжении 30 лет, игнорирует резолюции Совета Безопасности ООН и ПАСЕ, председатель которой также участвовал на видеоконференции, полностью сорвала переговорный процесс и, выступив с лозунгами, разжигающими агрессию, перешла к военным провокациям.

В ответ Азербайджан, используя право на самооборону в соответствии с Уставом ООН, без какой-либо внешней поддержки провел контрнаступательную операцию с целью принуждения агрессора к миру.

До сведения министров юстиции европейских стран и руководства Совет Европы было доведено, что Армения целенаправленно обстреливает мирных жителей, что является грубым нарушением международного гуманитарного права, используя при этом запрещенные кассетные и фосфорные бомбы, а также баллистические ракеты. В результате около 100 мирных жителей, включая детей и женщин, были убиты, более 400 получили ранения.

Все это является преступлениями против человечности и военными преступлениями, и в этой связи армянская сторона должна быть привлечена к ответственности и ответить на международном уровне, а международные организации во имя справедливости должны проявить принципиальность в этом вопросе.

Министр юстиции добавил, что, несмотря на полное поражение на поле боя, Армения сознательно отправляет своих граждан на напрасную смерть.

В то же время Азербайджан под руководством Верховного главнокомандующего одержав победу на поле боя, не хочет продолжения уже бессмысленного кровопролития и надеется, что возобладает здравый смысл и Армения, смирившись с реальностью, возвратит оставшиеся оккупированные территории политическим путем.