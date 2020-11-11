Араик Арутюнян: Если кого и обвинять в предательстве, то армянский народ!

Арутюнян представил нарезку из прошлых обращений, в том числе из Шуши, отметив, что это сделано для того, чтобы не искать предателей и "тех, кто продал земли". Первый эпизод снят был 3 октября, когда азербайджанская армия захватила Талыш и дошла до Мадагиза. Тогда была угроза для всего севера.

Лидер карабах ских сепаратистов Араик Арутюнян в ходе прямого эфира в Facebook заявил, что если кого-то и следует обвинять в "предательстве", то тогда можно обвинить в этом весь армянский народ.

По его словам, тогда часть военных панически отступила из района "Ехникер" и не хватало ресурсов для обеспечения тыла. Некоторые нерегулярные подразделения отказались занимать передовые позиции.

"Я сказал, что пойду впереди, но они отказались", - сказал Арутюнян, представив один из эпизодов.

По его словам, он каждый раз предупреждал о том, что есть необходимость в людских ресурсах. Он отметил, что по оценкам экспертов для победы нужно было мобилизовать 80-100 тысяч человек.

"Кто "продал землю"? Мы сделали это всем народом, предали наших 18-20 летних детей. Предали все вместе", - отметил Арутюнян.

Он добавил, что были проблемы с воздуха, в частности БПЛА, но основная причина в том, что солдат оставили одних.

«А в конце существовала опасность их окружения, именно поэтому было подписано мирное соглашение. Степанакерту грозила опасность - от численно превосходящего во много раз противника», - сказал Арутюнян, слова которого приводит агентство «Спутник Армения».