Сборная Азербайджана по футболу играет со Словенией в Любляне

Сегодня в 23:45 по бакинскому времени в Любляне на стадионе «Стожице» начнется товарищеский матч между футбольными сборными Словении и Азербайджана.

Игру будет судить бригада арбитров из Венгрии во главе с Ференцом Карако.

Для сборной Азербайджана игра со Словенией является подготовительной к двум заключительным играм в Лиге наций. 14 ноября наша команда проведет матч против Черногории, в котором будет номинальным хозяином. В связи с временным запретом УЕФА на проведение международных матчей в Азербайджане и Армении наша сборная сыграет против черногорцев на нейтральном поле в хорватском Запрешиче. Затем подопечные Джанни Де Бьязи поедут в Люксембург, где 17 ноября встретятся с местной национальной командой.

После 4 туров у сборной Азербайджана 4 очка, и мы занимаем 3-е место в группе, уступая Люксембургу и Черногории (по 9 очков) и опережая Кипр (1 очко).