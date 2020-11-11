МИД Азербайджана: Армянские войска покинут Карабах даже без Пашиняна

Даже если премьер-министр Армении Никол Пашинян покинет свой пост, достигнутые договоренности в рамках трехстороннего заявления, согласно которому вооруженные силы (ВС) Армении в течение 20 дней покинут территорию Азербайджана, не могут быть изменены, сказала турецкому агентству DHA представитель Министерства иностранных дел АР Лейла Абдуллаева.

Ссылаясь на пятый пункт заявления, подписанного Азербайджаном и Арменией, Абдуллаева отметила, что будет создан центр по контролю за исполнением соглашения.

"Турция и Россия будут осуществлять миротворческую миссию в регионе Нагорного Карабаха. В заявлении не называются конкретные страны. Этот момент может вызвать вопросы, но в центре по контролю и инспекции в регионе наравне с Россией будет находиться и Турция", - сказала она, выразив признательность Турции за поддержку Азербайджана.