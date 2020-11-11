Генерал Ванецян вышел из здания СНБ: "Мы потеряли и исторический Карабах"
Азербайджан даже не предполагал, что может достичь такого решения карабахского конфликта, заявил после выхода из Службы национальной безопасности Армении председатель партии «Родина» Артур Ванецян, передает «Айсор».
«Осталась всего лишь территория в 2 тысячи кв. км, сдали более 10 тысяч кв. км территории, и это в том случае, когда территория Нагорно-Карабахской автономной области составляла около 4 тысяч кв. км. Мы сдали также исторический Карабах, мы предоставили дорогу по территории Суникской области. Такого позорного документа, такой унизительной ситуации не могло быть», - сказал Артур Ванецян.
Политический деятель отметил, что после всего этого Никол Пашинян должен подать в отставку.
«Победу в войне не одерживают в Facebook, в войне побеждают конкретными действиями, учитывают мнения специалистов, отношения с внешними партнерами», - сказал Артур Ванецян.