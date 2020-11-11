Путин и Токаев обсудили Карабах

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора, состоявшегося по инициативе казахстанской стороны, обсудили урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам разговора лидеров двух стран.

"Президент Казахстана отметил эффективность предпринятых Россией усилий по прекращению огня и боевых действий в зоне нагорнокарабахского конфликта. С обеих сторон выражена уверенность, что согласованный 9 ноября на высшем уровне комплекс мер создает предпосылки для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха в интересах армянского и азербайджанского народов", - говорится в сообщении.