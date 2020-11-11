Путин гарантировал статус Карабаха своей подписью тезисы экс-сенатора Совета Федерации
После вступления в силу соглашения о прекращении огня, пушки на Карабахском фронте молчат второй день. Но залпы на фронте информационном гремят с прежней силой. И как-бы внезапно в этой канонаде зазвучали новые тона.
Если дни празднования нашей неоспоримой победы и могут быть чем-то омрачены, так это скорбью о военнослужащих, павших смертью храбрых при исполнении своего воинского долга в эти шесть судьбоносных недель, или гражданских лицах, погибших в своих домах в результате варварского обстрела врагом мирных городов и сел.
Однако именно сейчас из темных углов раздались давно забытые голоса представителей «фейсбучной оппозиции», которые с дивана раздают в сеть свои «экспертные» оценки.
По их мнению, трехстороннее соглашение о прекращении огня в Карабахе – это «капкан» для Азербайджана. Озвучиваются претензии к военно-политическому руководству страны, что оно не довело войну до «победного конца» (не разъясняя, что под этим имеется в виду), и допустило размещение российских миротворческих сил в зоне конфликта.
Справедливости ради отмечу, что такое мнение разделяется определенной – не основной, но все же заметной – частью нашего общества, сформировавшей завышенные ожидания на фоне наших военных успехов. В этой связи, имею сказать следующее.
Давайте мысленно вернемся в ранее утро 27 сентября 2020 г. День «Д», говоря военным языком.
По состоянию на этот момент:
- Мы имели пятую часть нашей исконной территории, с сотнями населенных пунктов, национальными святынями, и богатыми природными ресурсами, - оккупированной врагом.
- Мы имели 700.000 сограждан, имевших статус вынужденных переселенцев, почти три десятилетия живших с казавшейся несбыточной мечтой о возвращении к покинутым родным очагам и могилам предков.
- Мы находились под постоянным психологическим прессом нашего поражения (да, именно поражения!) в Первой Карабахской войне (ПКВ).
- Мы вели изнурительные, бесперспективные переговоры о «политическом урегулировании» при откровенном саботаже со стороны Армении и «равноудаленном» равнодушии международных посредников.
Теперь посмотрим, чего мы смогли добиться по состоянию на «Д+44» - 10 ноября 2020 г., когда вступило в силу соглашение о прекращении огня.
- В короткие сроки – за шесть недель – Вооруженные Силы Азербайджана сумели нанести поражение противнику, который годами готовился к войне. Многие аспекты Второй Карабахской войны (ВКВ) войдут в анналы современного военного искусства.
- Противник был принужден к миру, по факту – к капитуляции. Почитайте заявления армянских лидеров, они доступны по первому же клику в Гугл.
- Мы вернули силой оружия то, что принадлежит нам по праву – Физули, Джебраил, Зангелан, Губатлы и Шушу.
- В ближайшие недели, реализуя политические плоды военной победы, мы вернем под свой контроль (уже без единого выстрела и капли крови!) еще три района – Агдам, Лачин, Кельбаджар.
- Канул в небытие «синдром поражения», который довлел над нами с момента окончания ПКВ. Теперь мы можем ходить с гордо поднятой головой и открыто смотреть в будущее.
- Развенчан миф о «непобедимости» Армении, который культивировался не только самими армянами, но и их внешними союзниками.
- Азербайджан еще более укрепил свой международный авторитет и вышел на уровень региональной силы, с которой необходимо считаться.
- Азербайджан получил еще массу других преимуществ, значение которых мы осознаем немного позже – например, возможность беспрепятственного наземного сообщения «Большой Земли» с Нахичеванью.
Я считаю, что эти очевидные результаты не сможет оспорить даже самый предвзятый критик. Но! Война не была бы войной, если бы не брала свою долю жизнями и деньгами. И идет она не на ринге, где бьются двое; в ней много внешних участников, каждый из которых не упустит повод вмешаться для достижения своих интересов.
И здесь имеет огромное значение главное качество настоящего стратега – найти тот самый ускользающий из виду момент, когда необходимо не поддаться головокружению от военных успехов, вовремя остановиться, перевести противостояние в политико-дипломатическую плоскость и начать диктовать свои условия за столом переговоров.
В ВКВ такой момент истины наступил 10 ноября. Историкам и потомкам еще предстоит оценить мудрость и прозорливость этого шага Верховного Главнокомандующего. А теперь задам бесхитростный вопрос диванным критикам: а что могли бы предложить вы в качестве реальной альтернативы? Что значит «воевать «до победного конца», поконкретнее?
Идти до линии госграницы с Арменией, преодолевая сопротивление врага, который, несмотря на поражения и потери, продолжал бы сопротивляться? Платить за каждый отбитый квадратный километр кровью? Сами-то готовы пойти? Знаете ли цену одного дня войны в долларовом эквиваленте? Осознаете, как сложно вести войну в условиях постоянно нарастающего внешнего давления, когда в заявлениях из зарубежных столиц начинают звучать нотки угроз применения военной силы и санкций?
В принципе, я не удивлен происходящим. Пока велись боевые действия лидеры «фейсбучной оппозиции», понимая, что в условиях небывалого подъема общественного патриотизма им не светит ничего, через силу озвучивали невнятные заявления о «поддержке» военно-политического руководства.
Но сейчас, когда умолкли пушки, они решили, что у них возникло «окно возможностей» в обществе, с одной стороны «разогретом» одержанными военными победами, и с другой стороны, потрясенным понесенными человеческими потерями.
Они рассчитывают, что люди, подсевшие за эти шесть недель на «иглу» ежедневных военных сводок с экрана телевизора, теперь, в условиях наступившего перемирия начнут читать их страницы в ФБ. Поэтому и завели эту пластинку об «украденной победе», поэтому ковыряют текст соглашения, пытаясь отыскать в нем «подводные камни». Делается это с очевидной целью: запустить «эффект маятника», раскрутить недовольство и, кто знает, попытать счастья довести дело от «фейсбука» до «майдана».
Я прямо скажу вам, господа – вам не на что рассчитывать. Подавляющая часть общества рассуждает здраво и видит перед собой совсем иные цели и задачи. Нам предстоит отпраздновать и увековечить победу. Нам необходимо оплакать погибших и отдать долг их родным и близким.
Нам следует психологически вернуться из состояния войны в состояние мира. Нам нужно вернуть беженцев к их покинутым очагам. Нам предстоит проделать огромную работу по восстановлению и реинтеграции освобожденных территорий. Нам нужно восстанавливать и укреплять добрососедство и сотрудничество в регионе. Нам надо продолжить жить, трудиться, растить детей и гордиться собой. Для этого нам нужен мир.
И соглашение от 10 ноября – самый короткий, эффективный, и единственно возможный путь к этому миру, который зафиксировал и закрепил все успехи и достижения Азербайджана, и все поражения и уступки Армении.
Самый главный его результат - были Первая и Вторая Карабахская война, а Третьей не бывать!
Я хочу поздравить всех нас с Победой, которая несет мир. И не просто мир, а мир на наших условиях.
И поблагодарить Президента Ильхама Алиева за этот праздник, который сейчас с нами. Его прозорливость, выдержка и перенесенное нечеловеческое напряжение сил явились одним из решающих условий нашего общего успеха. Спасибо за победу, господин Верховный Главнокомандующий!
Со своей стороны обещаю вам, дорогие друзья, что традиционный «День граната», который уже много лет организуется мной в Геокчае, с 2021 года будет проводиться в День Победы.
В конце необходимо добавить ещё один момент. Из достигнутых вчера ночью договорённостей прямо вытекает ещё одна крайне важная вещь - статус Нагорного Карабаха будет оформлен в соответствии с законодательством Азербайджана. Других вариантов просто не существует.
Гарантия того, что будет именно так - это подпись президента В.В. Путина.