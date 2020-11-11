Фархад Ахмедов, экс-сенатор Совета Федерации, специально для haqqin.az 21:04

После вступления в силу соглашения о прекращении огня, пушки на Карабахском фронте молчат второй день. Но залпы на фронте информационном гремят с прежней силой. И как-бы внезапно в этой канонаде зазвучали новые тона. Если дни празднования нашей неоспоримой победы и могут быть чем-то омрачены, так это скорбью о военнослужащих, павших смертью храбрых при исполнении своего воинского долга в эти шесть судьбоносных недель, или гражданских лицах, погибших в своих домах в результате варварского обстрела врагом мирных городов и сел. Однако именно сейчас из темных углов раздались давно забытые голоса представителей «фейсбучной оппозиции», которые с дивана раздают в сеть свои «экспертные» оценки.

По их мнению, трехстороннее соглашение о прекращении огня в Карабахе – это «капкан» для Азербайджана. Озвучиваются претензии к военно-политическому руководству страны, что оно не довело войну до «победного конца» (не разъясняя, что под этим имеется в виду), и допустило размещение российских миротворческих сил в зоне конфликта. Справедливости ради отмечу, что такое мнение разделяется определенной – не основной, но все же заметной – частью нашего общества, сформировавшей завышенные ожидания на фоне наших военных успехов. В этой связи, имею сказать следующее. Давайте мысленно вернемся в ранее утро 27 сентября 2020 г. День «Д», говоря военным языком. По состоянию на этот момент: - Мы имели пятую часть нашей исконной территории, с сотнями населенных пунктов, национальными святынями, и богатыми природными ресурсами, - оккупированной врагом. - Мы имели 700.000 сограждан, имевших статус вынужденных переселенцев, почти три десятилетия живших с казавшейся несбыточной мечтой о возвращении к покинутым родным очагам и могилам предков. - Мы находились под постоянным психологическим прессом нашего поражения (да, именно поражения!) в Первой Карабахской войне (ПКВ). - Мы вели изнурительные, бесперспективные переговоры о «политическом урегулировании» при откровенном саботаже со стороны Армении и «равноудаленном» равнодушии международных посредников. Теперь посмотрим, чего мы смогли добиться по состоянию на «Д+44» - 10 ноября 2020 г., когда вступило в силу соглашение о прекращении огня.

- В короткие сроки – за шесть недель – Вооруженные Силы Азербайджана сумели нанести поражение противнику, который годами готовился к войне. Многие аспекты Второй Карабахской войны (ВКВ) войдут в анналы современного военного искусства. - Противник был принужден к миру, по факту – к капитуляции. Почитайте заявления армянских лидеров, они доступны по первому же клику в Гугл. - Мы вернули силой оружия то, что принадлежит нам по праву – Физули, Джебраил, Зангелан, Губатлы и Шушу. - В ближайшие недели, реализуя политические плоды военной победы, мы вернем под свой контроль (уже без единого выстрела и капли крови!) еще три района – Агдам, Лачин, Кельбаджар. - Канул в небытие «синдром поражения», который довлел над нами с момента окончания ПКВ. Теперь мы можем ходить с гордо поднятой головой и открыто смотреть в будущее. - Развенчан миф о «непобедимости» Армении, который культивировался не только самими армянами, но и их внешними союзниками. - Азербайджан еще более укрепил свой международный авторитет и вышел на уровень региональной силы, с которой необходимо считаться. - Азербайджан получил еще массу других преимуществ, значение которых мы осознаем немного позже – например, возможность беспрепятственного наземного сообщения «Большой Земли» с Нахичеванью. Я считаю, что эти очевидные результаты не сможет оспорить даже самый предвзятый критик. Но! Война не была бы войной, если бы не брала свою долю жизнями и деньгами. И идет она не на ринге, где бьются двое; в ней много внешних участников, каждый из которых не упустит повод вмешаться для достижения своих интересов. И здесь имеет огромное значение главное качество настоящего стратега – найти тот самый ускользающий из виду момент, когда необходимо не поддаться головокружению от военных успехов, вовремя остановиться, перевести противостояние в политико-дипломатическую плоскость и начать диктовать свои условия за столом переговоров. В ВКВ такой момент истины наступил 10 ноября. Историкам и потомкам еще предстоит оценить мудрость и прозорливость этого шага Верховного Главнокомандующего. А теперь задам бесхитростный вопрос диванным критикам: а что могли бы предложить вы в качестве реальной альтернативы? Что значит «воевать «до победного конца», поконкретнее? Идти до линии госграницы с Арменией, преодолевая сопротивление врага, который, несмотря на поражения и потери, продолжал бы сопротивляться? Платить за каждый отбитый квадратный километр кровью? Сами-то готовы пойти? Знаете ли цену одного дня войны в долларовом эквиваленте? Осознаете, как сложно вести войну в условиях постоянно нарастающего внешнего давления, когда в заявлениях из зарубежных столиц начинают звучать нотки угроз применения военной силы и санкций?