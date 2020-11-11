Первый азан в Шуше видео
В социальных сетях распространились видеокадры исполнения первого азана в Шуше после освобождения города.
Азан исполняет один из военнослужащих Азербайджанской армии.
В социальных сетях распространились видеокадры исполнения первого азана в Шуше после освобождения города.
Азан исполняет один из военнослужащих Азербайджанской армии.
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