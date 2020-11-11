Кадыров шесть раз похвалил Путина в одном посте про Карабах

По словам Кадырова, решить карабах ский вопрос и принять решение о полном прекращении огня получилось «благодаря личному участию в урегулировании конфликта Президента России Владимира Путина».

Глава Чечни Рамзан Кадыров шесть раз похвалил президента России Владимира Путина в одном посте об исходе конфликта в Нагорном Карабах е. Сообщение опубликовано в его Telegram-канале.

Исход событий, считает глава Чечни, позволил каждому убедиться, что глава государства «является лидером мирового уровня», а его слово «разрешало конфликты во многих регионах».

В публикации Кадыров в том числе отметил харизму российского президента и его профессиональные качества: «Успехи в таких сложных вопросах достигают только очень сильные, харизматичные люди, имеющие абсолютно безусловный авторитет», — написал он.

В четвертый раз Кадыров похвалил Путина, когда указал, что «недалекие люди» пытаются обвинить российского президента в развязывании войны в разных уголках планеты. «Владимир Путин на деле показывает, что в первую очередь он сторонник мирного разрешения ситуации и приверженец всевозможных мер, позволяющих предотвратить обострение конфликта в той или иной горячей точке», — заявил Кадыров.

Далее он поблагодарил президента за разрешение конфликтов в Сирии, Южной Осетии, Крыму и Севастополе.

«Мы многократно становились свидетелями, как усилия, принимаемые Президентом России, позволяли урегулировать затяжные, кровопролитные процессы. Мы бесконечно благодарны ему за это», — сказано в публикации.

Наконец, Кадыров отметил решительность Путина в борьбе с международным терроризмом в Чечне, благодаря которой он полностью побежден, а регион, по мнению главы республики, восстановлен и процветает. «Именно поэтому я горжусь, что служу под командованием нашего Президента!» — написал глава Чечни.

В заключение Кадыров пожелал народам Армении и Азербайджана добиться мира, заключить дружеские отношения и забыть разногласия, а также развиваться, «не допуская вмешательства Запада».