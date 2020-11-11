Габрелянов отмечает, что масштаб трагедии для армян слишком велик, но ни один патриот не должен чувствовать себя проигравшим. Далее он называет истинных виновников произошедшего.

Известный российский медиамагнат армянского происхождения Арам Габрелянов выступил с жесткой критикой в адрес премьер-министра Никола Пашиняна и его команды, обвинив их в предательстве интересов армянского народа. Заявление Арама Габрелянова опубликовано в его телеграм-канале «Карамба» и изобилует матерными выражениями. Haqqin.az приводит выдержки из обращения Арама Габрелянова, подвергнув цензуре ненормативную лексику.

«Б...и, сидевшие в кабинетах, б...и, кормившиеся с руки Сороса, бляди тридцать лет доившие эту нищую страну и строящие себе хоромы на холмах и в центре Еревана, б...и, оравшие «духов», а когда был нужен этот дух, обосравшиеся и подписавшие кабалу для Родины - эти все б...и и есть те, кто принёс нам на наши головы этот позор! Но это и наш позор. Потому что мы все не распознали этих б...ей, мы слушали этих б...ей, мы танцевали на свадьбах с этими б...ями. Именно все мы. Это правда, тяжелая, позорная для нас, но правда», - написал Габрелянов, особо отметив «кланы Левона, Роберта, Сержа, Никола, президента Саркисяна».

Габрелянов также отмечает, что Россия не предавала армян.

«Теперь коротко о том, предала армян Россия или нет. Я считаю, не предала. Потому что предать может брат или друг. А современная Россия для Армении не брат и не друг. Стратегический партнёр и брат - это разные понятия, не правда ли. Но армяне сами не хотели быть братьями и друзьями России. Чувство гордости, гонора и самоуверенности мешало. Не правда ли? Россия сделала именно то, что и делают великие державы с загнанными лошадьми. Так поступают все. И здесь у армян не должно быть обид. Скажем себе честно - сами виноваты! Вообще-то искать вину в себе, а не на стороне, это горькое, тяжелое лекарство. Но только такое лечит», - сказал он.

Габрелянов особо прошелся по Николу Пашиняну и лидеру карабахских сепаратистов Араику Арутюняну.

«В первую очередь позор выбрал Никол и его карманный шнурок Араик. Араик обосрался, что огромные земли, принадлежащие ему в Мартакертском районе достанутся турку. Вот так бывает, когда вместо воина Баласаняна, мы выбрали хапугу бизнесмена. И да. Есть одна конченая мразь, к сожалению, родившаяся в родном селе моей матери. Это пресс-секретарь Араика. За то, что ты подставил наших ребят в Шуше. За их кровь, за их слёзы лично я тебе говорю - ты сука и предатель! И попробуй это опровергнуть», - написал он.

В качестве выхода из ситуации Арам Габрелянов предлагает передать власть Комитету спасения из 15 человек и провести референдум, снова сделав Армению президентской страной. После этого он предлагает строить Новую Армению, у «которой всего один родной брат и 70-тысячная профессиональная армия».