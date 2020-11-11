Армяне проводили незаконные раскопки в Азыхской пещере

Продолжая агрессорскую политику, Армения провела незаконные археологические раскопки на оккупированных территориях Азербайджана. Как сообщили в Министерстве культуры, Армения, вопреки международному праву, провела археологические раскопки на территориях, оккупированных с 1992 года.

Раскопки, которые с участием иностранных экспертов проводились с 2002 года в Азыхском пещерном лагере, расположенном на территории Ходжавендского района Азербайджана, зарегистрированном как археологический памятник мирового значения, из этой серии. Обнаруженные при раскопках образцы материальной культуры были перевезены в Армению и присвоены.