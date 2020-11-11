Вице-премьер Украины заразился коронавирусом

Вице-премьер Украины, заместитель главы делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Резников сообщил 11 ноября, что у него выявлен коронавирус, передает ТАСС.

"С вечера понедельника (9 ноября) нахожусь на самоизоляции. Сегодня получил результаты ПЦР-теста. Положительный. Чувствую себя нормально", - написал он в Facebook.

Несколькими минутами ранее спикер Верховной рады Дмитрий Разумков также сообщил в Facebook о том, что у него диагностировали коронавирус.

Резников 11 ноября принимал участие в заседании правительства Украины, которое проходило в режиме видеосвязи.

Ранее на Украине коронавирус был выявлен среди высшего руководства страны, высокопоставленных чиновников и политиков. В частности, коронавирусной инфекцией заразились президент Владимир Зеленский, глава его офиса Андрей Ермак, министр финансов Сергей Марченко, министр обороны Андрей Таран и ряд других.