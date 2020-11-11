Охране Пашиняна разрешили стрелять на поражение

Охране премьер-министра Армении Никола Пашиняна выдали пулемёты, автоматы и портативные гранатомёты, сообщает военный эксперт Игорь Коротченко со ссылкой на свои источники.

"При попытках штурма мест постоянного пребывания премьер-министра Армении в момент его нахождения там, а также попытках остановить и захватить автомобильный кортеж Пашиняна охране в зависимости от складывающейся ситуации разрешено открывать огонь на поражение", - написал Игорь Коротченко на своём Telegram-канале, сославшись на источники.

Он добавил, что, помимо штатного вооружения, охране премьер-министра выдали дополнительное боевое снаряжение. Оно включает в себя пулемёты, автоматы и портативные гранатомёты.