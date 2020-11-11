Как уберечь себя от невидимой смерти? Советы эксперта
С наступлением холодов и началом осенне-зимнего периода актуализируются вопросы, связанные с отравлением угарным газом. Отравление угарным газом приводит к опасным последствиям для человеческого организма, вплоть до летального исхода.
Специалисты отмечают, что абсолютное большинство случаев отравления угарным газом фиксируются в ванной комнате, что связано с халатным отношением к вопросам безопасности.
Один из экспертов в газовой отрасли Нусрет Гасымов отмечает, что другими причинами отравления угарным газом являются отсутствие своевременной очистки дымоотводов и серьезного контроля за этим процессом.
«Нужно уделять особое внимание водным обогревателям, работающим на природном газе. Кроме того, площадь ванных комнат не должна быть менее 7,5 квадратных метров, и они должны иметь систему вентиляции. Двери в ванную комнату должны открываться в коридор. В нижней части дверей должны быть проемы в 0,02 м, либо же жалюзи размером в 0,4 x 0,5 м. Внутренние газовые линии ванной комнаты должны быть расположены в доступном месте для их своевременного обслуживания. Кроме того, газовые трубы и соединители должны быть изготовлены из стали», - сказал он.
Нусрет Гасымов добавил, что угарный газ возникает из-за неполного горения карбогидрогенных веществ. В науке они называются карбоном-моноксидом и являются крайне ядовитыми. Человеку достаточно подышать ими на протяжении 7-30 минут, чтобы произошло отравление. В лучшем случае это приведет к инвалидности, в худшем – к смерти. Это неполное горение возникает из-за неисправности приборов. Для горения одного кубометра природного газа необходимо 9,5 кубометров воздуха. При недостаточности кислорода возникает угарный газ.
Эксперт отмечает, что структуры, ответственные за технический осмотр квартир, должны более строго относиться к этим вопросам. Потому что абоненты зачастую не обращают внимания на соответствие стандартам используемого ими оборудования. Особенно эти нормы не соблюдаются при установке отопительного оборудования в ванных комнатах и проведении газовых линий.
Стоит отметить, что в пункте 10.2.7 решения №180 от 29 апреля 2016 по внесению изменений в «Правила использования газом», утвержденном решением №80 Кабинета министров от 12 мая 2011 года. говорится, что уполномоченные представители МЧС и Министерства энергетики не позднее чем за пять рабочих дней уведомляют потребителя о проведении технического осмотра газораспределительной сети, оборудования и дымоотводов для эффективного использования газа и безопасной эксплуатации газового оборудования.
Со стандартами использования газа в ванных комнатах можно ознакомиться в следующем видео: https://we.tl/t-LttgRoqhH1