Отдел информации 11 ноября 2020, 23:42

С наступлением холодов и началом осенне-зимнего периода актуализируются вопросы, связанные с отравлением угарным газом. Отравление угарным газом приводит к опасным последствиям для человеческого организма, вплоть до летального исхода. Специалисты отмечают, что абсолютное большинство случаев отравления угарным газом фиксируются в ванной комнате, что связано с халатным отношением к вопросам безопасности.

Один из экспертов в газовой отрасли Нусрет Гасымов отмечает, что другими причинами отравления угарным газом являются отсутствие своевременной очистки дымоотводов и серьезного контроля за этим процессом. «Нужно уделять особое внимание водным обогревателям, работающим на природном газе. Кроме того, площадь ванных комнат не должна быть менее 7,5 квадратных метров, и они должны иметь систему вентиляции. Двери в ванную комнату должны открываться в коридор. В нижней части дверей должны быть проемы в 0,02 м, либо же жалюзи размером в 0,4 x 0,5 м. Внутренние газовые линии ванной комнаты должны быть расположены в доступном месте для их своевременного обслуживания. Кроме того, газовые трубы и соединители должны быть изготовлены из стали», - сказал он.