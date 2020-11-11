Помощник Ильхама Алиева о целостном Карабахе и российских миротворцах

Он отметил, что одной из наиболее активных сторон по достижению прекращения огня было российское руководство, и согласно принятому документу, противник должен покинуть оккупированные территории на основе известного и обнародованного графика.

«Именно после продолжительных контактов руководств России и Турции, а также их консультаций с президентом Азербайджана было принято справедливое требование и, как видно, главами Азербайджана, России и Армении подписано официальное заявление, которое уже вступило в силу». Об этом журналистам заявил помощник президента Азербайджана по военным вопросам Магеррам Алиев.

«Также было известно, что Россия заняла нейтральную позицию в конфликте. Не следует забывать и о том, что отношения Азербайджана с Россией основаны на стратегическом партнерстве, между двумя государствами сохраняется фактор искренней дружбы. В то же время многие региональные проекты между Россией и Азербайджаном опираются на прочные двусторонние политико-экономические отношения.

Таким образом, учитывая все эти вопросы и принципы надежности, миротворческие силы России будут осуществлять деятельность на линии соприкосновения, срок этой деятельности составит 5 лет. То есть, если через 5 лет какая-либо из сторон конфликта захочет ухода миротворцев с линии соприкосновения, то это решение будет немедленно исполнено. Это важное положение отражено в принятом документе», - сказал он.

М.Алиев отметил, что вынужденные переселенцы вернутся на освобожденные земли: «На этих территориях будет развеваться азербайджанский флаг, будут исполняться законы Азербайджана, в обращение будет запущена национальная валюта - это однозначно. Все должны знать, что Карабаху больше не будет присвоен какой-либо статус. Не будет как прежде территориальной единицы под названием "Нагорно-Карабахская автономная область" - она канула в небытие. Есть целостный Карабах, который, как и другие наши районы, является неотъемлемой, составной частью Азербайджана».