Служба национальный безопасности Армении задержала бывшего директора СНБ, лидера партии «Родина» Артура Ванецяна, лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна, пресс-секретаря Эдуарда Шармазанова, бывшего вице-спикера Ара Саакяна, сообщает «Новости Армения».

Сообщается, что Царукяна подвергли приводу до начала митинга с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, а Шармазанова и Ванецяна подвергли приводу после митинга.

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Служба национальной безопасности (СНБ) Армении арестовала экс-вице-спикера парламента Эдуарда Шармазанова по обвинению в организации незаконного собрания. Об этом ТАСС сообщил помощник Шармазанова Гегам Петросян.

"СНБ приняла решение отправить под предварительный арест (на 72 часа - прим.) Эдуарда Шармазанова. Его обвинили в организации незаконного собрания", - уточнил Петросян.