Оппозиция в Армении объявила о парламентском кризисе

Оппозиция в Армении расценивает как парламентский кризис провал заседания совета парламента, который должен был принять решение о созыве экстренного заседания законодательного органа. Такую оценку в беседе с ТАСС дал в среду представитель совета, секретарь партии "Процветающая Армения" Арман Абовян.

"Кворум не собрался, заседание совета парламента не состоялось. Это означает, что в стране парламентский кризис. Мы будем продолжать бороться, используя все возможности конституции", - сказал Абовян от имени присутствующих членов совета. Он также отметил, что попытки созвать заседание совета будут предприняты и в четверг.

В среду из-за отсутствия кворума не состоялось заседание совета парламента Армении, который должен определить, ставить ли на повестку возможного внеочередного заседания Национального собрания (однопалатный парламент) вопрос об отставке премьер-министра страны Никола Пашиняна.