В Баку покажут трофейные армянские танки

Я распорядился доставить в Баку военную технику врага, взятую в качестве трофея. Поручил выбрать место, мы продемонстрируем эту технику. Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с военнослужащими, проходящими лечение в Клиническом медицинском центре номер 1.

"Часть уничтоженной техники находится в таком состоянии, что привезти ее сейчас невозможно. Но я последовательно предоставлял информацию нашему народу о том, сколько техники противника мы уничтожили. Фактически, в их армии не осталось техники, их армии, можно сказать, что нет. Они и сами это признали. Они сами признают, что Азербайджан победил их. То есть мы продемонстрируем взятую в качестве трофея военную технику", - сказал президент.