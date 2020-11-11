Полад Бюльбюльоглы: «Забудьте Степанакерт и запомните Ханкенди»

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглы призвал забыть армянское название Ханкенди - Степанакерт. Об этом он рассказал в интервью телеканалу РБК.

«Попрошу всех, кто пишет на эту тему, забыть название Степанакерт, такого города на территории Азербайджана нет, есть город Ханкенди, прошу запомнить это название», — призвал он. При этом дипломат добавил, что в соглашении не предусматривается обмена территориями между сторонами после остановки войск.

Азербайджанский посол напомнил, что Баку никогда не ставил целью изгнать из Нагорного Карабаха армянское население.

«Но я хочу, чтобы меня правильно поняли: никогда больше Азербайджан не допустит каких-то сепаратистских явлений на своей территории. Это однозначно территория Азербайджанской Республики, признанная всем миром и Российской Федерацией», — подчеркнул Бюльбюльоглы.