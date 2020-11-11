До 20 ноября Армения освободит и оккупированные территории в Газахе

До 20 ноября Армения освободит и оккупированные территории Газахского района. Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Согласно договоренности, Армения вернет Кельбеджарский район до 15 ноября, оккупированные села Агдамского и Газахского районов – до 20 ноября, а Лачын – до 1 декабря", - цитирует агентство турецкого лидера.

"Азербайджанцы, изгнанные из родных домов в результате оккупации, вернутся на родную землю под контролем Верховного комиссариата по делам беженцев ООН", - отметил Эрдоган.

Напомним, что накануне пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна – Мане Геворкян опровергла информацию о передаче Азербайджану ряда сел в Тавушской области Армении (граничит с Газахским районом Азербайджана – ред).