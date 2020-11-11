Азербайджан размещает полицию на территории Нагорного Карабаха

Министерство внутренних дел Азербайджана начало переводить отделения полиции на освобожденные от оккупации территории. Как сообщил журналистам начальник пресс-службы МВД полковник полиции Эхсан Захидов, приказом министра внутренних дел, генерал-полковника Вилаята Эйвазова Ходжавендское районное отделение полиции размещено в освобожденном от оккупации поселке Гадрут.

«В соответствии с указом продолжается размещение отделений полиции и в освобожденных от оккупации Физулинском, Джабраильском, Зангиланском и других районах», - сказал он.

Эхсан Захидов отметил также, что в соответствии с административно-территориальным делением Азербайджана отделения полиции будут осуществлять особое управление в районах в качестве временных комендатур.