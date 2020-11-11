В Википедии и указывалось, что генерал Рустам Мурадов - азербайджанец

Накануне haqqin.az сообщил, что командующим российских миротворцев в зоне карабахского конфликта назначен генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

Со ссылкой на биографию российского генерала в Википедии haqqin.az указал, что Рустам Усманович Мурадов родился 21 марта 1973 года в селе Чинар Дербентского района и имеет азербайджанское происхождение.

Вслед за этим, армянские СМИ попытались уличить haqqin.az в распространении дезинформации, указывая, что Рустам Мурадов по происхождению является табасаранцем.

В связи с этим, редакция haqqin.az публикует скриншот первоначальной статьи на Википедии, на основе которой была подготовлена эта новость.