Оппозиция назначила новый митинг в Ереване

"Пашинян не может больше управлять страной по простой причине – если премьер-министр страны подписывает капитуляцию, сдает земли, а после этого пытается оправдаться и ищет виновных, то он не может и не имеет права управлять страной". Об этом заявил член «Дашнакцутюн» Арцвик Минасян на пресс-конференции сил, требующих отставки Пашиняна

«Сегодня правоохранительные органы пытаются похитить или подвергнуть приводу наших лидеров, но это нас не сломит, а сподвигнет на более масштабные действия», - сказал он, пригласив всех на митинг-шествие, который состоится 12 ноября в 17:00 у здания Матенадарана в Ереване.